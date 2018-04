Modebloggers geven kleding tweede leven 30 april 2018

02u38 0 Antwerpen Modekleding een mooi tweede leven geven: dat is het opzet van de 'Closet sale' van het Antwerpse modelabel Clouds of Fashion. 1.500 koopjesjagers zakten zondag af naar de parkloods in Spoor Noord. En heel wat meisjes wilden een selfie met de piepjonge, populaire Celien Van Ouytsel (21). Getooid met veel flower power.

Modebloggers en modevloggers regeren de wereld. Die indruk heb je toch als je een event als dat van Clouds of Fashion-oprichtster Laurentien Van Landeghem (25) bezoekt. Voor het succes heeft ze een simpele verklaring: "Mensen kopen veel wat ze niet nodig hebben, kleding past niet meer of blijkt een miskoop. Ze willen snel iets anders. Dan is het leuk als iemand anders voor een zacht prijsje een mooi stuk kan scoren." Van Landeghem vindt het belangrijk dat ze iets kan terugdoen voor de samenleving. "We vullen gemakkelijk een camionette met wat na deze dag overblijft en wordt weggeschonken. Net zoals andere jaren gaat dat naar vzw 't Frakske (tweedekans-klerenwinkel, red.)."





Bekende tv-gezichten als Tiany Kiriloff en Zoë Van Gastel missen het evenement niet graag. Ook zij vinden het sociale doel een stimulans. "Als ik iets acht maanden niet meer heb gedragen, probeer ik het een andere bestemming te geven", vertelt Van Gastel. "Daar zitten kleren die ik online heb besteld en te klein zijn. Het is aangenaam te weten dat je hier andere mensen blij mee maakt. (PHT)