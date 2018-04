Mode-ontwerper Azar (12) wil luipaarden redden 26 april 2018

02u50 0 Antwerpen Andere jongens van twaalf jaar dromen van een professionele gamecarrière of Rode Duivel worden, maar niet Azar Eghtessadi. Hij timmert aan een carrière als mode-ontwerper. Hij heeft onder de naam Azar-T zopas een eerste eigen kindercollectie uit, met een eigen sweater en vier eigen T-shirts.

"Mijn klasgenoten vinden het een beetje vreemd dat ik zo geïnteresseerd ben in mode en dat ik wekelijks de Vogue verslind. Maar ik had die interesse voor mode en stijl al op mijn zes jaar", zegt Azar.





Op de eerste vrolijke unisex t-shirts van Azar-T prijkt een robotje en op de blauwgrijze trui staan luipaarden.





"Dat is geen toeval, want als ik winst haal uit de collectie, gaat die naar de bescherming van luipaarden en ook naar het ontwikkelen van mijn volgende stuks", zegt Azar.





Essentiel

Azar heeft het van geen vreemden, zijn ouders Inge Onsea en Esfan Eghtessadi richten met veel succes het internationale modelabel Essentiel op.





"Maar deze collectie is wél helemaal mijn idee. Ik lees graag in oude natuurboeken en daaruit teken ik graag planten- dieren en bloemmotieven. Die vertaal ik dan naar een echt ontwerp. Natuurlijk kan ik daarbij ook mijn moeder en medewerkers van Essentiel hier in het atelier om goede raad vragen. Maar ik ben zelf wel een cursus modeontwerp gaan volgen in het Modemuseum en naai ook zelf dingen in elkaar op mijn eigen stikmachine. Mijn moeder laat me mijn zin doen, maar ze is wel heel trots dat ik dit doe". (DILA)