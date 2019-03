Mobiliteitsplatform Slim naar Antwerpen valt in de prijzen BJS

27 maart 2019

12u29 0 Antwerpen De stad Antwerpen krijgt dit jaar de Agoria Smart City Award voor Slim Naar Antwerpen, het online platform rond de Antwerpse mobiliteit dat onder meer een multimodale routeplanner aanbiedt. “Slim naar Antwerpen is momenteel de meest geavanceerde mobiliteitstool in België”, aldus de jury.

Op www.slimnaarantwerpen.be vinden Antwerpenaars en bezoekers allerhande realtime informatie over de beste manier om de stad te bereiken. Je kan er een kaart raadplegen met daarop de actuele verkeerssituatie en informatie over de verschillende autodeelplaatsen, Velo-stations, taxi’s, parkeergarages, trein-, tram- en busstations in en rond Antwerpen. Daarnaast combineert een eigen routeplanner van het platform verschillende vervoersmiddelen, zodat de gebruiker maximaal overtuigd wordt om niet met de wagen tot helemaal in de stad te rijden.

De Agoria Smart City Award wordt uitgereikt door Agoria, de sectororganisatie van de technologische industrie. De jury hoopt dat Slim Naar Antwerpen geïntegreerd zal worden bij toekomstige ontwikkelingen rond Mobility as a Service (MaaS), waarbij je verschillende mobiliteitsdiensten kan aankopen via één toepassing. Verder kunnen er in de toekomst nog tal van bijkomende data rond parkeren, luchtkwaliteit of deelsystemen in aangeboden worden, klinkt het.