Mixers gooien drugsdossier in Schelde DRIE JAAR CEL VOOR DIEFSTAL VAN PV'S UIT JUSTITIEPALEIS PATRICK LEFELON

27 juni 2018

02u38 0 Antwerpen Drie familieleden van de Borgerhoutse drugsfamilie Mixers zijn veroordeeld tot drie jaar cel omdat zij een deel van het gerechtelijke dossier in de Schelde hebben gegooid. De mannen hadden het dossier gepikt op de griffie van de correctionele rechtbank.

Tegen de familie S. uit Borgerhout, beter bekend als 'Mixers', loopt sinds 2016 een gerechtelijk onderzoek naar drugshandel en witwassen van drugsopbrengsten. Voor dat onderzoek is in het vakantieresort Cap Tanger een appartement van de familie in beslag genomen. Geschatte waarde: 400.000 euro. Ook een vastgoed in de Marokkaanse stad Berkane, een speedboot, jetski's en enkele luxewagens zijn aangeslagen. De broers Abdelkader (40) en de voortvluchtige Aziz S. (41) zouden de drugsbende geleid hebben.





Sporttas

In september 2017 kwam neef Mounir S. (21) samen met zijn gezochte nonkel Aziz naar het Antwerpse justitiepaleis. Zij hadden een sporttas bij zich. Op de griffie vroegen zij om het drugsdossier te mogen inkijken. Zij gebruikten het paspoort van Abdelkader om zich te legitimeren. De mannen staken de processen-verbaal in hun sporttas en wandelden het justitiepaleis buiten.





Het griffiepersoneel merkte de diefstal pas enkele uren later op. Er volgden onmiddellijk huiszoekingen maar het gestolen dossier was nergens te vinden. Mounir S. gaf achteraf toe dat hij de sporttas met inhoud in de Schelde had gegooid.





De familie S. schoot daar weinig mee op want de politie en de onderzoeksrechter houden altijd kopieën bij van de processen-verbaal.





Het Antwerpse parket vorderde vijf jaar cel tegen Abdelkader, Aziz en Mounir S. De jonge Mounir probeerde zijn familie uit de wind te zetten. "Ik heb die diefstal van het dossier helemaal alleen bedacht", verklaarde hij aan de rechter. De rechtbank gelooft dat niet. Abdelkader is volgens de rechters de opdrachtgever van de diefstal. Hij wilde het drugsonderzoek tegen hem in de war sturen en stuurde daarom zijn 18 jaar jongere neef op pad.





Griffie

De dag voor de diefstal was Abdelkader zelf naar de griffie van de rechtbank gekomen samen met zijn neef Mounir. Het dossier was die dag nog niet aanwezig. Hij kreeg te horen dat het pas 's anderendaags op de griffie ter inzage zou liggen.





Voor de rechters hebben de drie familieleden samengespannen voor de diefstal. Zij worden beschouwd als een vereniging van misdadigers en krijgen alle drie dezelfde straf: 3 jaar cel en een boete van 2.400 euro. De rechter vorderde de onmiddellijke aanhouding van Aziz S., de man die al twee jaar spoorloos is maar te pas en te onpas wordt opgemerkt in Borgerhout.