Mister Gay Belgium hijst regenboogvlag aan Steen 18 mei 2018

Voor de Dag tegen Homohaat en Transfobie werden gisteren heel wat regenboogvlaggen uitgehangen, ook aan het Steen. Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) werkt aan een wetsvoorstel om 'homogenezing' strafbaar te maken.





"Het is 28 jaar geleden dat homofilie werd geschrapt van de lijst met ziektes", zegt schepen Fons Duchateau. "We hebben op die tijd serieuze stappen gezet en België is nu het tweede homovriendelijkste land in Europa. Maar we moeten blijven doorgaan. Staatsecretaris Zuhal Demir zal nu ook een wetsvoorstel indienen dat de zogezegde gebedsgenezing van jonge homo's strafbaar maakt. Ook nu nog heeft deze gemeenschap vaker te kampen met zelfmoordgedachten en geweld tegen hun persoon. Dat kunnen we niet tolereren."





Mister Gay Belgium, Jaimie Deblieck (19), zelf slachtoffer geweest van homogeweld kwam mee de vlag in Antwerpen hijsen. "Ik ben na een nachtje stappen in mijn thuisgemeente Roeselaere tegen de grond gegooid, ze zijn in mijn zij beginnen stampen en riepen "fucking homo". Die gebeurtenis heeft een heel diepe indruk nagelaten. Meer dan als het om 'gewoon' geweld gaat, hier ging het om geweld tegen mijn persoon. Ik ga morgen naar Zuid-Afrika voor de Mister Gay World en zal ook blijven strijden tegen gaybashing." (NBA)