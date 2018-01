Missie: elk jaar 310.000 vrachtwagens minder VLAANDEREN EN HAVEN STEUNEN 15 PROJECTEN OP WATER EN SPOOR DIETER LIZEN

02u58 0 Foto Dirk Laenen De Ring slikt op het drukste punt elke dag 25.000 vrachtwagens. Antwerpen De Vlaamse overheid en de Antwerpse haven ondersteunen vanaf 2018 drie jaar lang 15 projecten die vrachtvervoer van de weg halen en verschuiven naar de waterwegen of het spoor. Zo willen ze, in Antwerpen alleen al, om en bij de 311.320 vrachtwagenritten per jaar uit te sparen. In heel Vlaanderen gaat het om 350.000 ritten.

De actiegroepen bleven na het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding een beetje op hun honger zitten, maar de zogenoemde modal shift blijft dan toch geen dode letter wat het vrachtvervoer betreft. Vlaanderen investeert 2 miljoen euro in 16 projecten in Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Voor elke euro die het bestuur van die havens investeren, legt Vlaanderen een extra euro bij voor projecten die vrachtvervoer van de weg halen en verschuiven naar binnenvaart of het spoor. De Haven van Antwerpen ondersteunde al 7 projecten, nog voor het subsidiesysteem op punt stond. Om dat te compenseren neemt Vlaanderen de sponsoring van de Antwerpse projecten (8 van de 16) voor de volle 100 procent op zich.





12,4 dagen zonder

"Dankzij al die projecten samen zullen er jaarlijks 350.000 vrachtwagens minder rondrijden op onze Vlaamse wegen. De projecten werden ingediend door ondernemers die zich niet meer blindstaren op de file aan de voordeur, maar oog hebben voor de mogelijkheden die open liggen aan de achterdeur", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Voor de Antwerpse regio gaat het om meer dan 311.000 vrachtwagenritten. Als je bedenkt dat er elke dag 25.000 vrachtwagens over het drukste punt van de Ring rijden, zijn dat ongeveer 12,4 dagen op de Ring zonder vrachtwagens: een mooi begin.





Alle ondersteunde projecten maken volgens minister Weyts slim gebruik van de alternatieven voor het wegtransport. Zo wil het transportbedrijf Mermans-Van Houdt haar vrachtwagens met zeecontainers voortaan vooral 's nachts laten rijden.





Een van de binnenvaartbedrijven die ook op subsidie kan rekenen is Blue Line Logistics. Met 67.000 euro van het Vlaams gewest wil zaakvoerder en zeiler Antoon Van Coillie zijn catamaran-binnenschepen technisch uitrusten om cacaobonen te gaan vervoeren voor chocoladegigant Callebaut. Met één binnenschip met 250 ton cacao aan boord, worden tot 25 vrachtwagenritten uitgespaard. "Dit voorjaar houden we de eerste testen en in de tweede helft van dit jaar willen we de cacaolijn naar de fabriek opstarten".





Binnenvaart

In 2011 was zijn bedrijf nog een idee op een bierkaartje, maar nog dit jaar breidt Van Coillie zijn vloot uit van twee naar vier catamarans en er liggen al plannen op tafel om in 2019 vier extra laadschepen te bouwen. "Wij zijn een echte concurrent voor het vrachtwagenvervoer. Iedereen staat stil en dus gaan de bedrijven op zoek naar alternatieven. We moeten amper reclame maken, dankzij de dagelijkse verkeersberichten met honderden kilometers file komen moegetergde bedrijven zelf naar ons", zegt Van Coillie.





Er werden door minister Weyts ook twee havenoverschrijdende projecten weerhouden. Zo zullen de haven van Antwerpen en die van Gent een nieuwe binnenvaartverbinding krijgen, die bestaande containerstromen tussen deze havens zal bundelen. Voorts zullen containers en auto's die nu via de weg worden vervoerd tussen de havens van Gent en Zeebrugge, worden overgezet naar de binnenvaart.