Missale Romanum uit 1613 krijgt plekje in Museum Plantin-Moretus ADA

07 december 2018

15u44 0 Antwerpen Kerkfabriek Sint-Martinus van Sint-Martens-Latem brengt haar recent gerestaureerde Missale Romanum onder in het nieuwe depot van het Museum Plantin-Moretus.

De kerkfabriek Sint-Martinus liet recentelijk haar Missale Romanum restaureren. De kerkraad uitte de wens om zijn net gerestaureerde missaal onder te brengen in het nieuwe depot van het Museum Plantin-Moretus. Het missaal werd in 1613 gedrukt in de Officina Plantiniana. Met Balthasar Moretus als uitgever en met Peter Paul Rubens als ontwerper van meerdere illustraties. Vandaag ondertekenden de voorzitter en de secretaris van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Martinus uit Sint-Martens-Latem in het Museum Plantin-Moretus een bewaarovereenkomst met de stad Antwerpen. Een missaal of misboek is de benaming voor het boek waarin de liturgische gebeden voor de mis staan opgetekend.

Goede bewaaromstandigheden

In september 2016 nam het Museum Plantin-Moretus een nieuw depot voor papieren erfgoed in gebruik. Nu bewaart het museum er naast het bedrijfs- en familiearchief van de families Plantin en Moretus, manuscripten, oude drukken en tekeningen en prenten van Vlaamse meesters van 1500 tot vandaag. Het depot biedt goede bewaaromstandigheden voor kwetsbare werken, maar niet alleen uit de eigen collectie. Uitzonderlijke werken kunnen een plek krijgen in het depot op voorwaarde dat ze mogen geraadpleegd worden in de leeszaal en dat ze als onderzoeksmateriaal ter beschikking mogen worden gesteld.