Misnoegde leefloner tekent hakenkruis op OCMW-gebouw: “Onzin. Ik tekende een vredesteken” BJS

16 januari 2019

14u46 0 Antwerpen Een leefloner staat voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht voor belaging en vernielingen. Peter J. (55) viseerde een maatschappelijk assistente en tekende met graffiti een hakenkruis op haar kantoor. De procureur eist 15 maanden cel en 800 euro boete.

Beklaagde Peter J. (55) had na zijn periode in de gevangenis een maatschappelijk assistent van het OCMW toegewezen gekregen. Bij een huisbezoek in het voorjaar van 2017 stelde de vrouw vast hij niet alleen woonde, wat dan weer repercussies op zijn leefloon had.

Dat Peter J. een deel van zijn leefloon zou kwijtspelen, kon hij niet verkroppen. Dus begon hij de vrouw te belagen. Te pas en te onpas dook hij op aan haar bureau en bestookte haar ook met mails. “Als je vrede wil, moet je eerst oorlog voeren”, schreef hij bijvoorbeeld. Het slachtoffer ging er volledig onder door en bleef op doktersbevel één maand thuis.

Alsof het allemaal niet genoeg was, richtte Peter J. ook vernielingen aan. Zo trok hij op in april 2017 naar de kantoren van het OCMW en zette hij met graffiti het woord ‘hoer‘ en een hakenkruis op de muur. Toen de politie hem ondervroeg, zei J. dat het “geen hakenkruis, maar een vredesteken betrof”.

De advocaat van Peter J. wil de vrijspraak. “De uitingen van mijn cliënt waarin niet in die aard om van belaging te kunnen spreken”, klonk het. “Wat het hakenkruis betreft, die was al na een wasbeurt verdwenen. Zijn dat dan vernielingen? Ik denk het niet.”

Vonnis op 13 februari.