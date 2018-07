Mislukte gsm-diefstal aanleiding voor steekpartij 28 juli 2018

02u38 0 Antwerpen De fietser die woensdagavond in Park Spoor Noord werd neergestoken, zou een week geleden geprobeerd hebben om een dertienjarige jongen uit de buurt zijn smartphone af te nemen. Dat mislukte. De jongen zag de fietser woensdagavond terug en trommelde zijn broer, nonkel en enkele vrienden op om de man een lesje te leren.

De fietser werd aan het viaduct in Park Spoor Noord in mekaar geslagen en kreeg twee messteken in het hoofd. Hij verkeert in levensgevaar.





De lokale recherche heeft vijf verdachten opgepakt. De twee jongens van 13 zijn geplaatst in de gesloten instelling van Mol. Een 17-jarige is opgesloten in de jeugdgevangenis van Everberg en de twee 18-jarigen zitten in voorlopige hechtenis in de gevangenis van de Begijnenstraat. Deze twee meerderjarigen worden vervolgd voor poging doodslag. Alle verdachten ontkennen dat zij de messteken hebben toegediend.





Advocaat Ben Crosiers: "Mijn cliënt is de oom van één de 13-jarige jongens. Hij is nooit eerder met het gerecht in aanraking gekomen. De jongen verleent zijn volle medewerking aan het onderzoek."





Dat is ook de reactie bij de tweede 18-jarige verdachte. "Onze cliënt betwist dat hij de messteken zou hebben toegediend. Hij heeft een blanco strafblad", zeggen advocaten Chantal Vandenbossche en Pieter Filipowicz.





Aanstaande woensdag komen de twee 18-jarigen voor de raadkamer. (PLA)