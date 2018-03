Minister sluit zich op met stervende patiënt 13 maart 2018

02u37 0 Antwerpen Samen met de minister voor Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) lieten leerlingen zich opsluiten in een escape room met een 'stervende patiënt'. Enkel als ze patiënt konden genezen, ging ook de deur weer open. De escape room moet meer studenten naar de zorgsector lokken.

De escape room doet in totaal zo'n 35 middelbare scholen aan. De Sint-Eduardusschool in Merksem beet de spits af. Met de escape room, ingericht met röntgenfoto's, alarmsignalen, personeelsbadges en stalen van zogezegde patiënten, wil de zorgsector zesdejaars warm maken om die studierichting uit te gaan.





32.000 jobs erbij

Ze komen zo al eens in aanraking met een stethoscoop, proefbuisjes en tablets want ook de zorgsector evolueert, klinkt het. Werkzekerheid is sowieso gegarandeerd. Tegen 2021 komen er in de sector maar liefst 32.000 jobs bij. "Het educatieve spel is onderdeel van de 'Ik ga ervoor'-campagne, waarmee al een aantal jaar promotie wordt gevoerd voor werken in de zorgsector. We hopen op deze manier de jongeren te triggeren. De komende jaren hebben we nog veel nieuwe en getalenteerde krachten nodig in die sector. Onze ouder wordende bevolking heeft steeds meer vraag naar zorg", zegt minister Vandeurzen.





De minister had nog nooit in een 'escape room' gezeten en geraakte er dan ook niet zo gemakkelijk uit.