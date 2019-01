Minister Muyters prijst Beerschot Atletiek voor werk met anderstalige nieuwkomers philippe truyts

Antwerpen Weinig clubs doen zoveel voor anderstalige nieuwkomers als Beerschot Vrienden Atletiek Club (BVAC). Liefst tachtig procent van de atleten tot 13 jaar zijn niet in ons land geboren. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) kwam naar het Kielpark om het werk van de club in de verf te zetten. Hij beloofde dat Vlaanderen dertig procent van de kosten zou dragen voor een nieuwe tartanpiste.

Binnen twee weken, op 29 januari, heeft in de Mechelse Kazerne Dossin een themadag ‘Sport en Vluchtelingen’ plaats. De dag past in een Europees gedragen vormingspakket voor sportclubs die vluchtelingen in hun werking opnemen. Beerschot VAC neemt die rol ter harte. Voorzitster Betty Autrique: “We zijn de voorbije jaren enorm gegroeid tot een vereniging van circa 400 leden. Een kwart van hen zijn jongeren tot 13 jaar, van wie de grote meerderheid anderstalige nieuwkomer is. Bij de al wat oudere atleten hebben vijftien anderstaligen de cursus aspirant-trainer gevolgd. Het is mooi dat minister Muyters ons zegt dat onze werking ook voor andere sporten dan atletiek als model kan dienen.”

Tartanpiste

Beerschot VAC hoopt al jaren op een gloednieuwe tartanpiste. De sintelpiste is niet meer van deze tijd . Er werd vorig jaar wel een 90 meter lange, acht banen tellende strook aan de zijkant in tartan aangelegd. Autrique: “Honderd jaar na de Olympische Spelen op het Kiel zou een tartanpiste een prachtige aanwinst zijn. Ze zou circa 900.000 euro kosten. De beslissing ligt in handen van de stad Antwerpen.”