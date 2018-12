Minderjarigen die uit instelling wegliepen, proberen fietsen te stelen aan Centraal Station Sander Bral

13 december 2018

15u46 0

In de loop van de nacht werd er melding gemaakt van drie personen die fietstassen aan het doorzoeken waren in een fietsenstalling aan het Koningin Astridplein. Ze voelden ook aan de fietsen om te kijken of er fietsen niet slotvast achtergelaten werden. Meteen werden er verschillende patrouilles aangestuurd. Het trio kon ter plaatse staande gehouden worden. De drie waren minderjarig. Twee van hen stonden geseind omdat ze een instelling ontvlucht waren.