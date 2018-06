Minderjarige overvallers met mes gepakt 29 juni 2018

Een winkel aan de Lange Slachterijstraat is gisterenmiddag overvallen. Onder bedreiging van een wapen eisten de overvallers het geld van de kassa.





Eén van de winkelbedienden kon een overvaller overmeesteren en ter plaatse houden tot de politie er was. De man raakte daarbij gewond. De tweede verdachte had zijn kans gezien om te vluchten en kon ontkomen. Getuigen lieten weten dat die in de richting van de Schijnpoortweg was gelopen. De aangestuurde politiepatrouilles kregen een goede beschrijving mee en gingen in de buurt kijken. Ook de tweede verdachte kon gevonden worden. De twee minderjarigen zijn meegenomen naar het kantoor aan de Noorderlaan. (BSB)