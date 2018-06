Minderjarige fietsendief vlucht op dak 11 juni 2018

02u39 0

Rond 20.30 uur vrijdagavond kreeg een politieman die niet aan het werk was op Linkeroever een jonge man in de gaten die mogelijk een fiets wilde stelen. Hij nam contact op met de radiokamer en er werd meteen versterking opgeroepen. De verdachte nam inderdaad een fiets en vertrok ermee. De collega buiten diensttijd volgde de verdachte op de fiets tot de komst van de interventieteams. Ter hoogte van de Blancefloerlaan kreeg de fietsendief de politie in de gaten, parkeerde de fiets tegen en hek en zette het daarna op een lopen. Om aan de politie te ontkomen, kroop de jonge kerel op een dak. De collega buiten dienst bleef hem op de hielen zitten en kon de dief vatten. Hij maakte zich meteen kenbaar als politie-inspecteur en kon de verdachte overdragen aan de geuniformeerde collega's. De minderjarige fietsdief werd meegenomen naar het politiekantoor aan de Noorderlaan. (PLA)