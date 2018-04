Minder zittenblijvers, meer uitstroom zonder diploma 27 april 2018

Steeds minder leerlingen in het Antwerps onderwijs moeten hun jaar overdoen. Maar er verlaten wel iets meer studenten de school zonder diploma. "Daar moeten we aan blijven werken", zegt schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld). "Al speelt ook de aantrekkende economie een rol: er zijn dan meer jobs waarvoor geen diploma nodig is."





De schoolse vertraging - leerlingen die een of meer jaren zijn blijven zitten - is sinds het begin van deze legislatuur (2013) in het basisonderwijs met 4,3 procent gedaald. In 2016-2017 bedroeg ze volgens de Onderwijsmonitor van de stad Antwerpen nog 19,4 procent. In het middelbaar onderwijs is dat 43 procent, ook een stuk lager dan vroeger. Minder fraai is dat 20,7 procent van de leerlingen zonder diploma hun schoolcarrière beëindigden. Dat is 0,6 procent meer dan in het schooljaar 2015-16, maar gelukkig nog lager dan de 22,3 procent in 2012-13. "Hoopgevend is dat de daling het grootst is bij kwetsbare jongeren", stelt Marinower vast. "Maar het is wel onaanvaardbaar dat onze cijfers het dubbele zijn van die in Vlaanderen. Het probleem is vaak wijkgebonden." (PHT)