Minder treinongevallen dankzij rendierdetectie? ANTWERPSE START-UP ONTWIKKELT SLIM CAMERASYSTEEM VOOR NMBS JONATHAN BERNAERTS

02u46 0 Foto Dirk Laenen Geert Van Herbruggen en Bart De Boeck van Engine27. Antwerpen Het Antwerpse IT-bedrijfje Engine27 werkt op vraag van spoorwegbeheerder Infrabel aan een slim camerasysteem dat het aantal persoonsongevallen op de Belgische spoorwegen sterk moet

terugdringen. Opmerkelijk: de jonge start-up kwam eerder met technologie voor automatische rendierdetectie op de Noorse spoorwegen.

Rendieren en spoorwegen: in Noorwegen is het geen goed huwelijk. De dieren lopen er vrij rond en komen om de haverklap onder de trein terecht. De voorbije jaren zouden zo al meer dan 2.000 rendieren gestorven zijn. Het meest bloedige voorval deed zich eind november voor: toen kwamen in vier dagen tijd liefst 106 rendieren bij ongevallen met treinen om het leven.





Om al dat dierenleed een halt toe te roepen, ontwikkelde de Antwerpse start-up Engine27, samen met een Amerikaanse firma, de ReindeerCam, een systeem dat treinbestuurders automatisch waarschuwt als rendieren zich in de buurt van de treinsporen bevinden.





"Onze start-up heeft algoritmes ontwikkeld die op het bestaande cameraplatvorm van de Noorse spoorwegen kunnen draaien", vertellen Geert Van Herbruggen en Bart De Boeck, de oprichters van Engine27. "De 'intelligente' camera's detecteren in eerste instantie of er zich iets vreemds over de sporen verplaatst. Daarna controleren de camera's of het om een rendier gaat. Als dat het geval is, wordt de machinist met een signaal op hoogte gebracht. Hij of zij moet dan de gepaste maatregelen nemen."





Het grote voordeel van de ReindeerCam? "De berekeningen gebeuren rechtstreeks in de camera", aldus Van Herbruggen en De Boeck. "Met een gewone camera zouden alle data steeds moeten doorgestuurd worden naar een krachtige server. In afgelegen gebieden in Noorwegen is dat niet evident: er is geen snelle internetverbinding voorhanden."





417 spoorlopers

Van Herbruggen en De Boeck hebben het prototype van de ReindeerCam klaar en hopen snel rond de tafel te zitten met de belanghebbenden van de Noorse spoorwegen. "Dat is vooralsnog niet gebeurd: we zijn er nog niet in geslaagd om de juiste autoriteiten rond de tafel te krijgen."





Dus richten de Antwerpse ondernemers zich, in afwachting van hun buitenlandse avontuur, op de Belgische spoorwegen. De NMBS en spoorwegbeheerder Infrabel kampen immers al een hele tijd met het levensgevaarlijke fenomeen van het spoorlopen. De cijfers zijn onthutsend: tussen 2012 en 2016 vielen in totaal 31 dodelijke slachtoffers als gevolg van spoorlopen. En het aantal gevallen neemt niet af. Integendeel. In 2012 gebeurden 478 meldingen van spoorlopen, 477 in 2013, 509 in 2014, 573 in 2015 en 679 in 2016. In de eerste helft van 2017 - Infrabel maakt de jaarstatistiek pas later bekend - al 417 gevallen geregistreerd.





Alle opties open

"Elk slachtoffer op de Belgische sporen is er één te veel", vinden Van Herbruggen en De Boeck. "Met behulp van onze technologie kunnen aanrijdingen vermeden worden. We willen niet alleen minder ongevallen bij spoorlopers, maar ook bij werknemers die op de sporen herstellingen uitvoeren."





Spoorwegbeheerder Infrabel heeft rond kerst een eerste keer met Engine27 rond de tafel gezeten. "Elk initiatief dat de veiligheid op de sporen verhoogt, juichen we toe", zegt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken. "We hebben Engine27 gevraagd om een concept voor ons uit te werken. Of er praktische toepassingen zijn, zien we dan later wel. We houden alle opties open."