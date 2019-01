Minder hinder plan voor vijf jaar durende renovatie Sint-Annatunnel Fietsersbrug over Schelde niet voor 2024 Dieter Lizen

22 januari 2019

11u42 0 Antwerpen In 2019 start de broodnodige renovatie van de liften in de voetgangerstunnel. Vanaf volgend jaar komen ook de roltrappen aan de beurt. Tijdens de hele renovatieperiode, die vijf jaar zal duren, belooft minister van mobiliteit Ben Weyts dat er 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 technische bijstand aanwezig zal zijn om de hinder voor voetgangers en fietsers te beperken. De organisatoren van een petitie voor een betere verbinding tussen Linker- en Rechteroever halen daarmee een eerste slag thuis

Bewoner van Linkeroever Joost Van der Donckt was het zo beu dat de liften en roltrappen van de Sint-Annatunnel constant stuk waren, dat hij een petitie opstartte. Daarin vroeg hij de overheden om een betere verbinding tussen Linker- en Rechteroever te garanderen. Sinds november tekenden 2635 mensen de petitie en gisteren werd Joost uitgenodigd op het kabinet van Minister Weyts om de vragen en voorstellen van de ondertekenaars toe te lichten.

“Tijdens het gesprek werd ons alvast één ding beloofd: dat er gedurende de hele renovatieperiode. 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven, permanentie zal zijn in de tunnel om technische problemen snel op te lossen”, zegt Joost. Dat werd ons ook bevestigd door het kabinet Weyts: “De 24-uurspermanentie is opgenomen in het bestek van de renovatie. De annemer moet dit voorzien om hinder tijdens de werken te beperken”.

Bij de renovatie zullen eerst de liften terug in perfecte staat worden gebracht. Vooral mindervaliden zullen onvermijdelijk hinder ondervinden bij die werken aan de liften. “Voor hen lijkt de tramverbinding van de Blancefloerlaan naar de Meir tijdens de ze werken de beste optie. Een alternatief is de lift van de Kennedytunnel. Voor de bromfietsen wordt er gekeken of er bijkomende oplossingen mogelijk zijn tijdens de werken aan de liften”, zegt Joost. “De renovatie van de liften zal buiten de maanden juli en augustus georganiseerd worden. Op deze manier wordt de hinder voor de middenstand en zomeractiviteiten zoveel mogelijk beperkt”.

In fase twee, vanaf 2020, komen de roltrappen aan de beurt, goed voor een renovatieperiode van twee keer twee jaar. Bedoeling is dat de gerenoveerde liften tegen dan meer liftbewegingen per uur aankunnen en zo de hinder tijdens deze fase helpen opvangen. Ook zal de signalisatie aangepast worden, om de doorstroom vlot te houden. Omdat veel pendelaars normaal de roltrappen nemen, zal de roltrap met de drukste richting voor hen open blijven. Zo wil men vermijden dat veerboot langere uren moet maken.

“Het opvoeren van de veerboot ligt momenteel moeilijk omdat er momenteel geen ruimte is aan middelen en personeel. Enkel als de andere maatregelen ontoereikend blijken, zal de veerboot vaker worden ingezet”, is te horen op het kabinet. De waterbus tussen Sint-Anneke plage en het Steenplein kost nu 1 euro per rit en dat zal ook zo blijven. De Haven van Antwerpen heeft daarin het laatste woord. Momenteel zit ook de metro onder de Schelde aan haar maximumcapaciteit en is er geen ruimte om nog meer tramstellen in te leggen.

De fameuze fietsersbrug, de droom van voormalig schepen van stadsontwikkeling Rob Van de Velde, lijkt intussen steeds meer verre toekomstmuziek te worden. “De fietstunnel in het noorden en de fietsbrug in het zuiden zullen niet verwezenlijkst worden voor het einde van de werken aan de Sint-Annatunnel, niet voor 2024 dus”, zegt Michael Devoldere van het kabinet Weyts. “Over de brug zijn er ook nog heel wat technische vragen die nog dienen beantwoord te worden. Dat is een moeilijke oefening, zeker omdat rekening gehouden moet worden met het drukke scheepvaartverkeer op de Schelde. Ook over de financiering van de brug lopen er nog besprekingen tussen de stad en de Vlaamse Overheid”.