Minder Antwerpse diamanten verhandeld, maar wel voor méér geld BJS

23 januari 2019

In 2018 is in Antwerpen 224,7 miljoen karaat diamant verhandeld, 3,9 procent minder dan in 2017. Dat meldt koepelorganisatie AWDC. De gemiddelde exportprijs voor geslepen diamant stond wel het hoogst in tien jaar, waardoor de totale handelswaarde stabiel op zowat 46 miljard dollar (40,5 miljard euro) bleef.

Het was vooral de geslepen diamant die het in 2018 goed deed. De gemiddelde prijs per karaat steeg met vijf procent, tot 2.392 dollar (2.105 euro) per karaat. “In de afgelopen tien jaar stond de gemiddelde exportprijs per karaat nooit eerder zo hoog. Dit was goed nieuws voor de diamantairs, die hiermee de kloof wat zagen dichten tussen de prijs die zij moesten betalen voor de aankoop en het slijpen van ruwe diamant en de prijs die ze kregen voor de verkoop van geslepen diamant.”

De stijging in waarde is te wijten aan een stijgende vraag vanuit de VS en Hong Kong. Verschillende handelscentra profiteerden van dit fenomeen, maar Antwerpen deed het in vergelijking nog net iets beter dan anderen. Het handelsconflict tussen de VS en China zorgde in de tweede helft van 2018 wel voor een minder grote impact op de prijs.

De markt van ruwe diamanten - dé grote troef van de Antwerpse diamantsector - bleef in 2018 stabiel. “Ook hier zien we een lichte stijging van de gemiddelde prijs per karaat, gecompenseerd door een bescheiden daling in het volume verhandelde ruwe diamant.”

In 2019 kijkt de Antwerpse diamanthandel met argusogen naar de ontwikkelingen rond de Brexit. “Twee van de belangrijkste mijnbedrijven, samen goed voor een productie van ongeveer 30 miljoen karaat, exporteren hun goederen immers via Groot-Brittannië, waarna ze naar Antwerpen komen om verhandeld te worden.”

Als de vrijhandel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zou belemmerd worden, riskeert de Antwerpse diamantsector die handel te verliezen aan centra als Dubai of India.