Minder Afval Magazine toe aan tweede editie NBA

14 november 2018

16u55 0 Antwerpen Het Minder Afval Magazine zou deze week nog in de bus moeten vallen. Het magazine, aangepast aan de wijk, vervangt de traditionele afvalkalender en geeft tegelijk ook tips mee om minder afval te produceren.

Na een evaluatie van de eerste editie van 2017 werd het magazine gebruiksvriendelijker gemaakt. Zo wordt nu heel wat praktische info over recyclageparken, sorteren,… gebundeld in de uitneembare afvalkalender. Voor bewoners die de editie zonder ophaalkalender krijgen, is de relevante info opgenomen in het magazine zelf.

In deze tweede editie van het Minder Afval Magazine geven Antwerpenaars bovendien inspirerende tips om afval te verminderen. Er komen onder andere twee bewoners aan het woord die deelnemen aan het project 100-100-100 waarbij 100 gezinnen 100 dagen 100% afvalvrij proberen te leven. Het Antwerpse initiatief Rekub geeft dan weer smakelijke tips om minder voedsel te verspillen. En Dennis Yoroz van sportclub Gembo BBC vertelt dat je ook kan sporten zonder wegwerpflesjes.

Samen met de verdeling van het magazine loopt ook een campagne om Antwerpenaars aan te zetten om hun afval te verminderen via affiches maar ook bijvoorbeeld broodzakken.

De ophaalkalender voor volgend jaar is vanaf 1 januari 2019 ook online raadpleegbaar via www.antwerpen.be/ophaalkalender.