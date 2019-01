Miljardeninvestering Ineos in Antwerpse haven? Rotterdam geeft strijd nog niet op philippe truyts

18u09 0 Antwerpen De haven van Antwerpen ligt in poleposition om een investering van 2,7 miljard euro van de Britse chemiereus Ineos binnen te halen. Maar in Rotterdam geeft men de strijd nog niet op om de twee fabrieken naar de Tweede Maasvlakte te halen. “De keuze zal in het eerste kwartaal van het jaar worden gemaakt”, luidt het in het Algemeen Dagblad.

Als Ineos voor Antwerpen kiest – en de kaarten liggen goed – dan is dat de grootste investering van de eeuw in de Europese chemiesector. Naast een zogenaamde ‘kraker’ die ethaangas omzet in ethyleen 1,7 miljard) komt er ook een fabriek (1 miljard euro) die propaangas omvormt tot propyleen. Dat zou een 500-tal vaste banen opleveren, naast werk voor duizenden mensen tijdens de bouw. Daarvoor wordt gemikt op 2023.

Essenscia, de chemiefederatie, hoedt zich voor commentaar. “We verkopen het vel van de beer niet voor hij geschoten is”, zegt woordvoerder Gert Verreth. “We hopen op een snelle en goede beslissing. De gesprekken met Antwerpen zijn ver gevorderd. Maar ik weet niet hoe het loopt in Rotterdam.”