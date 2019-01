Militairen vervolgd voor vechtpartij na diensturen BJS

14 januari 2019

Drie beroepsmilitairen worden voor vervolgd voor een vechtpartij na hun diensturen. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis en heeft nu, twee jaar later, nog altijd kinesitherapie nodig. Het parket eist tegen de twee militairen een werkstraf en tegen de derde tien maanden cel.

De beklaagden waren op 16 november 2016 naar een korpsdiner geweest en besloten daarna om nog iets te gaan drinken in La Suite aan de Luikstraat op het Antwerpse Zuid. “Ze waren toen al behoorlijk dronken en werden omwille van hun storende gedrag aan de deur gezet. Mijn cliënt, die daar in de buurt woont, zag hen even later wildplassen. Hij maakte daar een opmerking over, waarna de beklaagden zélf de confrontatie opzochten”, stelde de advocate van het slachtoffer.

Het kwam tot een vechtpartij en het slachtoffer werd met letsels aan zijn schouder, rechterhand en -enkel naar het ziekenhuis gebracht. Hij gaat nog altijd langs bij de kinesist en heeft misschien nog een operatie nodig.

Via getuigenverklaringen en camerabeelden konden de beklaagden geïdentificeerd worden. K.D.G. (26), voor wie een werkstraf werd gevorderd, vroeg de vrijspraak. “Ik ben onschuldig. Ik probeerde de vechtpartij net te stoppen.”

A. A. (35) gaf toe dat hij het slachtoffer een duw had gegeven. “Hij stond neus aan neus met mij en het was een soort van verdedigingsreactie. Het was nooit mijn bedoeling om hem te verwonden.” Hij vroeg de rechtbank om een opschorting, maar kon zich eventueel ook vinden in de gevorderde werkstraf.

J.T. had het slachtoffer in het gezicht geslagen. Voor hem werd tien maanden cel gevorderd. Zijn advocaat pleitte voor een werkstraf. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en eist een schadevergoeding.

Vonnis op 11 februari.