Milan Rutten (47) wordt directeur Arenberg BJS

18 december 2018

16u43 0

Milan Rutten (47) wordt vanaf maart 2019 directeur van cultuurhuis Arenberg in Antwerpen. Hij volgt Yvette Deploige, die met pensioen gaat. Rutten is momenteel nog directeur marketing en communicatie bij de stad Antwerpen en stond daar onder meer in voor campagnes rond het festival Winter in Antwerpen en de diversiteitscampagne met de regenboog-A.

Arenberg noemt zichzelf dinsdag “het leidende cultuurhuis in de theaterbuurt op het vlak van diversiteit”, wat van Rutten de juiste persoon zou maken om Deploige op te volgen. “In 2017 en 2018 bracht hij met het stedelijke marktonderzoek goed in beeld waar de grote verschillen liggen bij de Antwerpenaar naar scholingsgraad en migratieachtergrond”, klinkt het onder meer. “Zo ligt de cultuurparticipatie bij de Antwerpenaar met een migratieachtergrond van buiten de Europese Unie meer dan twintig procent lager dan het gemiddelde.”

De Arenberg omvat onder meer de Arenbergschouwburg in de Theaterwijk in de binnenstad en het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne en is een onderdeel van de stedelijke vzw Kunstenstad. “Ik kijk ernaar uit om samen met het professionele team en de vele vrijwilligers vorm te geven aan een inspirerende toekomst voor het cultuurhuis”, zegt Rutten in eerste reactie. “Dat Arenberg in 2019 net vijftig jaar bestaat, maakt het extra speciaal.”