Migrant eerste generatie organiseert reünie 17 mei 2018

Een reünie voor alle eerste en tweede generatie migranten in Antwerpen, dat is wat Zahnoun Abdellah wil organiseren. Hiervoor roept hij ook de hulp in van het voormalige jeugdhuis YMCA in de Paleisstraat.





Zahnoun Abdellah, ondertussen een vijftiger, kwam met zijn ouders over naar België in 1968 als één van de eerste migranten in Antwerpen. "Toen was er eigenlijk nog niet veel voor ons. Behalve dan die eerste migrantenwerking YMCA in de Paleisstraat. Jongens en meisjes gingen na school daarheen en het werd eigenlijk een tweede thuis", vertelt Abdellah. De man werd zelf zelfstandig ondernemer en woont ondertussen in Edegem maar toch wil hij graag terug in contact komen met zijn leeftijdsgenoten.





"Een deel ken ik natuurlijk toch maar ik ben vooral benieuwd naar wat er van iedereen geworden is. Ik denk dat het voor iedereen interessant is om te zien wat er van hen geworden is. Sommigen zullen het gemaakt hebben, anderen niet." De YMCA is ondertussen omgevormd naar een vrouwenhuis onder de noemer IVCA (Intercultureel Vrouwen Centrum Antwerpen). "We willen op die dag ook enkele mensen bedanken voor hun inzet destijds." Iedereen die een speciale band had met het jeugdhuis is welkom op 17 juni in de Paleisstraat. (NBA)