Mieke Vogels opnieuw op lijst Groen na einde Samen 05 februari 2018

02u27 1 Antwerpen Mieke Vogels (Groen) zal haar partij steunen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar. Vogels, die hevig tegenstander was van het Samen-verhaal, gelooft dat Groen nu meer kansen heeft nu Samen op de klippen is gelopen. Vogels zal zich kandidaat stellen op de lijst in Deurne maar een actieve rol ziet het gepensioneerde Groen-boegbeeld niet meer zitten.

Mieke Vogels zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen dan toch kandidaat zijn op de lijst van Groen. Vogels kon zich niet vinden in de keuze om samen met sp.a als Samen naar de kiezer te stappen. Nu die samenwerking stop gezet is, gelooft ze er naar eigen zeggen opnieuw in.





Beter zonder sp.a

"Groenen geloven in de macht van de idee, socialisten geloven in de idee van de macht. Hun cultuur strookt niet met onze cultuur", zegt de voormalige partijvoorzitter, Vlaams minister, schepen en parlementslid.





Geen actieve rol

Volgens haar maakt de partij nu veel meer kans om electoraal te scoren dan met sp.a aan hun zijde. Zelf zal ze op de lijst staan in het district Deurne, al heeft ze geen ambitie meer om in de districtsraad te zetelen. De stad Antwerpen is een ander verhaal, klinkt het. Al zal ze geen actieve rol op zich nemen.





"Als men mij vraagt, zal ik ook daar steunen, maar ook zonder ambitie om terug te gaan zetelen. Ik voel me echt goed als gepensioneerde", wijst ze op haar activiteiten als natuurgids en bij de groene senioren, en op de kleinkinderen.





"De ambitie om echt weer in de politiek te stappen, die is er niet." (ADA)