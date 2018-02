Mieke Vogels komt weer op voor Groen na exit Samen: “Groen is mijn kind, en een kind laat je niet los. Ook al gaat dat even puberen” KVDS

Bron: De Zondag 6 Antwerpen Mieke Vogels (63) komt in oktober opnieuw op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zal op de lijst staan voor de districtsraad in Deurne en wacht af of ze ook gaat voor de lijst van de Antwerpse gemeenteraad. Dat vertelt ze zelf in De Zondag. Zetelen wil ze naar eigen zeggen niet doen, het gaat puur om steun.

Vogels was tegen de samenwerking van Groen met sp.a op de lijst Samen en was naar eigen zeggen erg teleurgesteld toen haar advies in de wind werd geslagen. “Groenen geloven in de macht van de idee, socialisten geloven in de idee van macht”, zegt ze daarover in De Zondag. Toch was ze nooit van plan om Groen te verlaten. “Groen is mijn kind, en een kind laat je niet los. Ook al gaat dat even puberen”, vertelt het boegbeeld, dat in 2014 met pensioen ging.

In oktober staat ze echter opnieuw op een verkiezingslijst. “Ze hebben me gevraagd voor het district Deurne en ik zal dat doen. Maar ik heb geen ambitie meer om weer in de districtsraad te zetelen. De stad Antwerpen is een ander verhaal. Vorige maand kwam Groen nog op onder Samen. Vandaag is dat voorbij. Ik wacht af. Zetelen wil ik ook hier sowieso niet doen. Ik ben een typische jonggepensioneerde. Ik heb mijn handen vol met mijn werk als natuurgids, bij de seniorenbeweging van Groen en met de opvang van mijn vijf kleinkinderen. De ambitie om terug echt actief in de politiek te stappen, die is er niet."

“Ik heb nooit in Samen geloofd. Ik heb dat ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat was een verstandshuwelijk met weinig liefde”, klinkt het bij de vroegere partijvoorzitter, Vlaams minister, schepen en ex-parlementslid. “Ik voelde ook in mijn partij weinig draagvlak.”

De schade voor Groen na het Samen-debacle zal volgens haar beperkt blijven. "Groen maakt nu meer kans om de verkiezingen te winnen dan onder Samen."