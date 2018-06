Middenvijver maakt zich op voor elrow Town dancefestival 26 juni 2018

02u50 0 Antwerpen Met temperaturen van 25 graden in het vooruitzicht voor komend weekend, wrijven de organisatoren van elrow Town Antwerp zich nu al in de handen. Het dancefestival vervangt op 30 juni Summerfestival op het terrein aan de Middenvijver op Linkeroever.

Op het terrein van 25.000 vierkante meter aan de Middenvijver is de opbouw van elrow Town in volle gang. De podia staan er, maar moeten nog helemaal aangekleed worden. Daarvoor komen er vandaag en morgen 7 trucks vol materiaal uit Barcelona aan, de thuishaven van het Spaanse partyconcept elrow.





"We hebben drie podia voorzien, de knettergekke Singermorning stage, de New Secret Stage en het hoofdpodium: de Psychedelic Trip Stage", zegt mede-organisator Wim Van der Borght. "Met 19 dj's zoals Nic Fanciulli, Ame, Paco Osuna en Art Department staan er internationale toppers uit de house en techno scene op het podium, maar het is vooral de extravangte aankleding van de stages, de honderden kilo's confetti, de steltlopers, trapezisten en verklede dansers die elrow Town Antwerp tot een onvergetelijk festival zullen maken".





"We verwachten toch zo'n 15.000 bezoekers, wat zeker niet slecht is voor een eerste editie", zegt Bart Roman van Atmosphere Architects die ook Laundry Day, Wecandance en het hiphopfestival Fire is Gold organiseren. Ook Ugur Akkus, de sterke man achter de Hasseltse club Labyrinth, organiseert mee elrow Town Antwerp.Tickets voor het festival zijn nog te koop via de website elrowtown.com. (DILA)