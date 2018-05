Middelheimmuseum verwerft topwerk van Bruce Nauman 25 mei 2018

03u05 0

Het Middelheimmuseum is een topwerk rijker. Het gaat om Diamond Shaped Room with Yellow Light van de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman. Het werk wordt aan het publiek voorgesteld als sleutelwerk in de tentoonstelling Experience Traps, die opent op 1 juni als onderdeel van het culturele stadsfestival Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert. Nauman omschrijft de ruimte als ongastvrij. Maar hij plaatst het werk op zo'n opvallende locatie dat je toch wordt aangespoord om het werk te betreden. Ook binnen wacht een tegenstrijdige situatie: de moeite die je moet doen om het werk te betreden, wordt 'beloond' met een desoriënterende ervaring. Het werk werd in de jaren 80 gemaakt voor een expo in de publieke ruimte. In 1990 verdween het. Voor de Middelheimcollectie installeert de kunstenaar het werk opnieuw, en ditmaal voorgoed. (ADA)