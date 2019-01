Michael Freilich is wit konijn op Antwerpse Kamerlijst van N-VA: “Vrouwen krijgen van mij wél een hand”

Jonathan Bernaerts

21 januari 2019

17u39 0 Antwerpen Michael Freilich, tot voor kort hoofdredacteur van Joods Actueel, krijgt als ‘wit konijn’ de vijfde plaats op de Antwerpse N-VA-Kamerlijst voor de verkiezingen van 26 mei. “Van mij krijgen vrouwen wél een hand”, zegt hij, verwijzend naar de heisa rond Aron Berger, de ultraorthodoxe jood die even op de Antwerpse CD&V-lijst stond.

“Ik ga strijden als een échte Vlaamse leeuw.” Michael Freilich profileerde zich maandagmiddag op een persconferentie in het Lindner Hotel in de Antwerpse joodse buurt uitdrukkelijk als Vlaams-nationalist. Volgens Freilich was het aanschaffen van een partijkaart “de evidentie zelve”. “Ik heb zelfs nooit overwogen om als onafhankelijke kandidaat op te komen. Dat zou ik zien als een belediging aan het adres van de N-VA. Mijn grootvader Louis Davids (de stichter van de voorloper van Joods Actueel, red.) was trouwens een fiere flamingant. Hij vond het belangrijk dat de mensen binnen de joodse gemeenschap de Nederlandse taal beheersten.”

Marrakeshpact

Michael Freilich krijgt de vijfde plek op de Antwerpse Kamerlijst en heeft dus een goede kans om gekozen te worden. Dat de N-VA haar ‘witte konijn’ op het federale niveau uitspeelt - en dus niet tijdens de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen - is te begrijpen. Met André Gantman - die in oktober vanop een anonieme negentiende plaats liefst 3.432 voorkeurstemmen scoorde - beschikt de partij op het lokale niveau al over een populaire joodse kandidaat. Het is bovendien geweten dat federale thema’s zoals veiligheid en migratie Freilich na aan het hart liggen. In zijn hoedanigheid van hoofdredacteur van Joods Actueel mengde hij zich altijd gretig in het debat.

“Het Marrakeshpact heeft de doorslag gegeven om mij kandidaat te stellen voor de federale verkiezingen”, stelt Freilich. “Ik maak mij grote zorgen over het migratiebeleid in Europa. Als je ziet hoe er duizenden mensen uit Gaza bij ons toestromen, ook nog deze week, vaak mensen die er extremistische visies op nahouden, dan is dat gewoon gevaarlijk, niet alleen voor de Joodse gemeenschap, maar voor iedereen.”

Canadees model

“We moeten dringend een migratiebeleid naar Canadees model hanteren”, gaat Freilich verder. “Met duidelijke criteria en streefdoelen waarbij we meer aandacht moeten besteden aan families met kinderen die opvang nodig hebben en mensen met competenties. Ik ben als de dood voor een links beleid met Elio Di Rupo als premier en Wouter Van Besien als minister van Buitenlandse Zaken die hier de deuren wagenwijd gaan openzetten.”

Freilich wierp zich in het verleden op als dé spreekbuis van de joodse gemeenschap in Antwerpen. “Maar ik wil er nu ook zijn voor alle Vlamingen”, zegt hij. “Ik zal ook mijn keppeltje niet opzetten bij mijn eventueel parlementair werk, want ik wil niet alleen gezien worden als iemand van de Joodse gemeenschap. En ja, ik geef vrouwen wél een hand (verwijzend naar de heisa rond de Aron Berger, de ultraorthodoxe jood die van de Antwerpse CD&V-lijst verdween omdat hij vrouwen de hand weigerde te schudden, red.).

Joods Actueel zal volgens Freilich nu niet ophouden te bestaan. “Er zal een vacature worden uitgeschreven voor een nieuwe hoofdredacteur”, zegt Freilich, die zijn eigen bijdrage zoals andere politici gaat beperken tot opiniestukken.

De Antwerpse Kamerlijst van N-VA wordt getrokken door kandidaat-premier Jan Jambon, voor Valerie Van Peel. Huidig fractieleider in de Kamer Peter De Roover is lijstduwer.