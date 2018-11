Michael Borremans’ cover van The White album geveild voor 25.000 euro Dieter Lizen

23 november 2018

63.850 euro, zo veel heeft de speciale “The white album”-veiling van Studio Brussel opgebracht bij Fosbury and Sons in Antwerpen. De radiozender vroeg in het kader van De Warmste week aan 15 kunstenaars om “The white album” van The Beatles te herwerken. Het album bestaat deze week net 50 jaar.

Topstuk op de veiling werd het werk van kunstschilder Michael Borremans. Hij bewerkte de hoes als was het een tegel in Delfts blauw, met centraal een ridder die de hoofden van de vier Beatles afhakt. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar een organisatie die vooral allochtone artiesten kansen wil geven.