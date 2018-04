Meteen contract op Job Day Infrabel 11 april 2018

Binnengaan voor een eerste gesprek en even later buiten wandelen met een arbeidscontract, het kan op de Infrabel Job Day. De beheerder van de Belgische spoorwegen is op zoek naar 70 mensen met vooral technische profielen zoals technische spoorwerkers, elektromechanici en bestuurders voor werktreinen. De Job Day vindt plaats op 21 april in het Logistiek Centrum Infrastructuur van Infrabel in de Generaal van Merlenstraat in Berchem, meteen de uitvalsbasis voor de technische ploegen en onderhoudsmensen bij Infrabel. "Op de jobdag kan je kennismaken met de job, spreken met toekomstige collega's en een berekening van je loon laten maken. Wie over de juiste motivatie beschikt en slaagt voor de technische en medische proeven, krijgt dezelfde dag nog een contract aangeboden", zegt Thomas Baeken van Infrabel. Vorig jaar zocht en vond Infrabel al 347 werknemers, maar elk jaar zijn er nieuwe aanwervingen omdat een hele generatie van babyboomers stilaan op pensioen gaat. De zoektocht naar technische profielen verloopt vaak moeizaam omdat heel veel Antwerpse haven- en industriebedrijven in dezelfde poule vissen. (DILA)