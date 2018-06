Metamorfose voor Radisson Blu Astrid 29 juni 2018

Het Antwerpse hotel Radisson Blu Astrid aan het Koningin Astridplein onderging een grondige metamorfose. De 255 hotelkamers werden gerenoveerd. Ook alle vergaderruimtes werden opnieuw ingericht. In een laatste fase van de metamorfose werden de ontbijtzaal, de feestzaal, de bar en de lobby gemoderniseerd.





Maar het paradepaardje is de ovalen feestzaal met een Moduleo Moods vloer. "Hier werd gebruik gemaakt van de Hongaarse Punt. De ovalen ruimte werd opgedeeld in acht stralen. In het midden van de ruimte werd een grote achthoek op maat gecreeërd", aldus Stefan Cnapelynck van IVC Group. (ADA)