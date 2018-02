Met verhalenbus de straat op RED STAR LINE MUSEUM VIERT VERJAARDAG MET VIJF INWIJKELINGEN DAVID ACKE

02u53 0 Antwerpen Het Red Star Line Museum bestaat dit jaar vijf jaar en dat wordt gevierd met een verhalenbus. Vijf inwijkelingen zijn gevraagd als ambassadeur om samen met anderstaligen de straat op te trekken en verhalen te sprokkelen die gebundeld zullen worden in de expo 'Thuishaven'. Het museum sluit deze zomer voor werken. Op 22 september heropent het museum met een feestweekend.

Als je het hebt over een museum dat gaat over verhalen van mensen door mensen, dan kom je steevast uit bij het Red Star Line museum. Al vijf jaar lang bundelt het museum verhalen over inwijkelingen en migranten en de invloed die zij hebben op de stad Antwerpen. "Om die vijfde verjaardag te vieren, trekt het museum met een verhalenbus de Antwerpse straten op. Een team van medewerkers en anderstalige vrijwilligers zullen door Antwerpen rijden om verhalen van inwijkelingen te bundelen. Daarvoor werkt het museum samen met Atlas. Die verhalen zullen dit najaar de kern vormen van de tentoonstelling 'Thuishaven'", legt schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens uit.





Het museum kan voor het project rekenen op vijf ambassadeurs die zelf ooit hun thuisbasis inruilden voor de stad en er nooit meer zijn weggeraakt. Een van hen is Geert Hoste. In 1987 ruilde hij West-Vlaanderen via Gent voor Antwerpen. "Eigenlijk wilde ik, net als veel mensen vroeger, naar Amerika doorreizen om daar mijn leven te starten. Ik huurde een klein appartementje boven een pizzeria. Het gekke is dat ik door in Antwerpen te komen wonen, plots veel jobaanbiedingen kreeg. Van de VRT kreeg ik plots de vraag om een West-Vlaams typetje te spelen terwijl ik een rasechte West-Vlaming ben", vertelt Hoste. Hoste hoopt via zijn ambassadeurschap aan te tonen dat migranten niet uit verre landen hoeven te komen maar dat zelfs binnen een klein land als België migranten bestaan.





Voetgangerstunnel

Een andere ambassadeur is de bekende illustratrice Fathina Ramos die oorspronkelijk uit Porto komt. Ondertussen is de stad haar thuishaven geworden. "Ik ben in Antwerpen komen wonen omdat ze door de rivier deed denken aan mijn thuisstad Porto. Toen ik hier pas woonde, raakte ik gefascineerd door de voetgangerstunnel. Ik heb nogal wat verbeelding dus stelde ik mij die voor als iets doorzichtigs waardoor je de vissen in de Schelde kon zien", lacht ze. De andere ambassadeurs zijn Deepak Mehta, Mohamed Barrie en Fatima Marzouki.





Vanaf maandag 18 juni sluit het museum tijdelijk de deuren voor enkele bouwkundige ingrepen om de loods nog geschikter te maken voor tijdelijke tentoonstellingen en andere activiteiten. Op 22 september heropent het museum met een feestweekend en de tijdelijke tentoonstelling 'Thuishaven'. In vijf jaar tijd ontving het Red Star Line 500.000 bezoekers.