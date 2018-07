Met rolstoel vlotter de tram op DE LIJN MAAKT VEERTIEN BUS-EN TRAMLIJNEN TOEGANKELIJKER PHILIPPE TRUYTS

25 juli 2018

02u47 0 Antwerpen Bus en tram worden in en om Antwerpen rolstoelvriendelijker. Na een test met tramlijn 15 gaat De Lijn de komende maanden en jaren nog 13 andere trajecten toegankelijker maken. Een plek 24 uur op voorhand reserveren, hoeft dan niet meer. Maar de Werkgroep Antwerpen Toegankelijk blijft kritisch.

De Vlaamse regering trekt 3 miljoen euro uit om in het hele gewest bus- en tramhaltes aan te pakken. En dat moet, want slechts een kwart van de haltes in Vlaanderen is toegankelijk voor mensen met een beperking. Zonder assistentie is dat slechts tien procent. Een grote frustratie is dat je een dag op voorhand een afspraak moet maken om gewoon maar tram of bus op te kunnen. Op het Antwerpse net liep de voorbije maanden al een pilootproject met tram 15 om dat probleem de wereld uit te helpen.





Dertien andere lijnen zullen stap voor stap ook 'meer mobiel' worden. Het gaat om trams 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Bij de bussen zijn dat lijn 17, 19, 22 en 38. Niet álle haltes zijn daarom geschikt. Om aan het criterium te voldoen, moet de helft van de haltes toegankelijk zijn, 30 procent zelfs zonder enige hulp aan de rolstoelgebruiker. "De infrastructuur van de haltes voldoet", zegt woordvoerster Sonja Loos van De Lijn. "Maar we moeten nu per lijn bekijken hoe we die qua tramstellen volledig toegankelijk maken. Oude PCC's komen niet in aanmerking, enkel de Hermelijn en de Albatros. Vandaag beantwoordt enkel lijn 15 aan de voorwaarden."





Concurrentie

Michel Huybrechts (Werkgroep Antwerpen Toegankelijk) ziet nog veel tekortkomingen, ondanks de vooruitgang. "Het duurt allemaal zo lang. In de jaren negentig vroegen we in een rapport, na een studiereis in het buitenland, al de volledige toegankelijkheid van trams en bussen voor mensen met een beperking. De Lijn klasseerde de resultaten verticaal. Nu er concurrentie op til is, voelen ze de hete adem. Je hebt hier ook het steekspel tussen De Lijn en de gemeenten over wie de haltes moet aanpassen. En onderschat het verschil in hoogte niet tussen perrons en trams of bussen. Een drempel boven 2 centimeter kun je niet zonder hulp nemen."





Rolstoelgebruiker Marcel Verbaenen uit Hoboken weigert al vijf jaar om nog op voorhand te reserveren. Gelukkig kan hij zich ook met de auto verplaatsen. "Populair zijn mensen met een beperking niet bij De Lijn. De in- en uitstap en het correct plaatsen op de tram kost al gemakkelijk zes minuten."





Symbolen

Volgens Michel Huybrechts laten ook de modernere trams steken vallen. "De visuele en auditieve informatie werkt soms wel, soms niet. Voor slechtzienden en slechthorenden is het dan niet altijd duidelijk wat de volgende halte is."





Drie symbolen maken duidelijk voor wie een bepaalde halte toegankelijk is: mensen met een mobiele beperking, al dan niet met hulp van een begeleider, en personen met een visuele handicap. Je vindt de symbolen in de routeplanner van De Lijn en op het haltebord.