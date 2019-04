Met Poppy van Antwerpen naar Brussel ADA

19 april 2019

14u36 1 Antwerpen Binnenkort kan de Antwerpenaar met het autodeelsysteem Poppy ook naar Brussel en de auto daar gratis afsluiten. Ook in de hoofdstad zal het autodeelsysteem namelijk uitgerold worden. Poppy neemt er Zipcar over, een ander autodeelplatform.

In Brussel zullen honderd Poppy-wagens komen, en ook het aantal wagens in Antwerpen zal geleidelijk aan verminderen naar honderd wagens. “Maar we komen snel met andere vervoermiddelen waardoor onze vloot in Antwerpen groter gaat zijn dan ooit”, klinkt het bij Poppy.

Voorlopig kan je met een Poppy-wagen van de ene homezone in Antwerpen naar de andere in Brussel rijden en jouw sessie daar gratis beëindigen. Dit is een test om te bekijken hoe dit verloopt en kan in de toekomst aangepast worden. Er zijn meerdere Interparkings in Brussel waar je wel ondergronds kan parkeren. Die parkings staan in de app aangeduid, maar het is verplicht om daar op de plaatsen voorbehouden voor autodelen te parkeren.