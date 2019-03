Met of zonder The Jane: 10.000 mensen lopen Antwerpse Urban Trail Jan Aelberts

17 maart 2019

20u00 0 Antwerpen Met meer dan 10.000 waren ze: de deelnemers van de Antwerpse Urban Trail. Enige afwezige was sterrenzaak The Jane. “Jammer, maar Antwerpen is zoveel méér.”

“We hebben iéts minder deelnemers dan vorig jaar”, zegt de organisatie. “De laatste twee weken hebben we normaal gezien nog een pak inschrijvingen, nu haakten mensen af door het slechte weer. Na zoveel regen en rukwinden denk je niet meteen: volgende week trek ik de loopschoenen aan.”

De Oelegemse zussen Laura (23) en Marit (20) trokken zich van ons Belgisch weer in ieder geval niks aan. “Het was even koud, maar we kregen het al sneller warm van de muziek die overal langs het parcours gespeeld werd. Nu een Triple d’Anvers en een beetje zon: dit is de perfecte dag.”

De Urban Trail geniet ondertussen zelfs internationale faam. Het Duitse koppel Sabine en Guido stak er speciaal de grens voor over. “We kunnen maar één dag in Antwerpen blijven en dit is dé manier om veel van jullie stad te zien. We zijn onder de indruk. Het Centraal Station is prachtig en het bier is hier nog beter dan bij ons. Straks trekken we nog de kroeg in. Een rondje van 13 kilometer en Antwerpen zit al in ons hart. We komen zeker terug.”

Centraal Station

Voor het eerst lagen start en finish op de Gedempte Zuiderdokken aan ’t Zuid. De route, 7 of 13 kilometer lang, liep opnieuw langs de highlights van onze stad. Het Centraal Station, brouwerij De Koninck, Café Local. The Jane werd helaas geschrapt. De sterrenzaak van Sergio Herman en Nick Bril kampte anderhalve week geleden met een brand. Er wordt volop gewerkt om de zaak opnieuw te openen in april.

Of het toprestaurant in het Groen Kwartier volgend jaar wel op de route ligt, weet niemand. Sinjoren Roger (73) en Viviane (65) hopen in ieder geval van wel. “Het is jammer dat we The Jane niet hebben kunnen zien”, zegt het koppel. “Verder dan de voordeur zijn we niet geraakt. En we hebben het geld niet om er straks te reserveren. Sinds ons pensioen lopen we regelmatig, een kilometer of vier maar. Vandaag iets meer. We zijn al 45 jaar getrouwd en al even lang verliefd. Op elkaar en op onze stad. Een dag als vandaag bewijst opnieuw dat dat volkomen terecht is.”

Vrienden Ken en Katrien wachten bij de finish op hun vrienden. “We zijn ze kwijt gespeeld onderweg”, zegt Katrien uit het Kempense Wiekevorst. De 13 kilometer was een peulschil voor haar. “Je kan wel zeggen dat ik verslaafd ben aan lopen. Vier keer per week loop ik 17 kilometer. Ook de Ten Miles staat al in de agenda. Nu eerst een glaasje cava.”

De vrienden klinken, op een topdag én op de organisatie, de stewards en Antwerpse politie. Iedereen is vol lof. En de regen al lang vergeten.