Met iPad kan je dus ook coole foto's maken 17 april 2018

Voor als je kinderen nog niet genoeg verslingerd zijn aan de iPad, houden ze nu bij de Switch shop van Apple in Antwerpen een workshop 'fotoshoot' en digitale stripverhaaltjes maken voor kinderen tussen 10 en 14 jaar. "Het zijn vooral de ouders die hun kinderen hiervoor inschrijven", zegt Britt Adams van Switch. "Ze zien dat hun tieners heel veel op de iPad of iPhone bezig zijn, maar dan vooral om steeds dezelfde spelletjes te spelen. Wij willen tijdens deze workshops laten zien dat je met onze toestellen nog veel meer kan, zoals mooie fotoreportages maken of je eigen beelden gebruiken in een stripverhaal met de app Book Creators". Elle (9) en Babs (11) vinden het alvast dikke fun. "Papa heeft ons ingeschreven maar binnenkort kunnen we betere foto's maken dan hij. De planten op het Theaterplein, de twee kippen die hier rondlopen of zelfs onze eigen voeten. Alles kan een leuk onderwerp zijn." (DILA)