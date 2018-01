Met één manoeuvre 4 auto's beschadigd 02u52 0

In de Lamorinièrestraat in Antwerpen heeft een twintigjarige bestuurder van een Audi gisteren een ongeval veroorzaakt met heel wat blikschade. Toen hij van de Posthoflei kwam, nam hij volgens een getuige zijn bocht richting Lamorinièrestraat te snel en te breed. Daarbij botste hij tegen een Kia. De Kia werd door de impact van de botsing tegen een geparkeerde Skoda geduwd, die op zijn beurt tot stilstand kwam tegen een Toyota. De jonge bestuurder bleek met een huurvoertuig te rijden dat op naam van zijn vader was verhuurd, omdat hij zelf nog niet lang genoeg in bezit was van een rijbewijs. Bij het ongeval raakte niemand gewond.