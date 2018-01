Met beide handen eten bejaarden meer PROEFPROJECT IN WOONZORGCENTRUM DAVID ACKE

27 januari 2018

03u28 0 Antwerpen Zorgbedrijf Antwerpen ontwikkelde maaltijden die bewoners met de handen kunnen eten. Zo kunnen mensen die niet meer met bestek kunnen eten, toch nog altijd zelfstandig van hun maaltijd genieten. Het Zorgbedrijf heeft dit anderhalf jaar uitgetest en de resultaten zijn positief: ondergewicht wordt teruggedrongen en bewoners genieten opnieuw van het eten. Binnen een jaar zouden alle achttien zorgcentra de speciale maaltijden moeten aanbieden.

Het was misschien wat wennen, maar de bewoners van het woonzorgcentrum De Tol zijn al helemaal mee. Gisteren genoten enkelen van hen van spinazie met kip en aardappelen, maar dan wel zo klaargemaakt dat je het gemakkelijk met de handen kan opeten. Zorgbedrijf Antwerpen vindt het erg belangrijk dat bewoners van woonzorgcentra genieten van hun maaltijd en dat die hen smaakt. Sommige bewoners hebben het moeilijk om bestek vast te houden. Ze missen een vaste hand of zien niet alles duidelijk. Om alle bewoners de mogelijkheid te geven langer zelfstandig te blijven eten, serveert De Tol voortaan fingerfood voor wie dat wenst. En dat vindt CEO Johan De Muynck heel belangrijk: "Wij geven onze bewoners de mogelijkheid op deze manier te eten, maar het is geen verplichting. De basis blijft eten met mes en vork, maar voor die 5 procent die niet meer met bestek kan eten, biedt deze oplossing hen de kans zelfstandig te eten. Op die manier beschikken ze nog steeds over een zekere autonomie."





De koks van Zorgbedrijf Antwerpen schenken er bij het bereiden van fingerfood aandacht aan dat het volwaardige, smakelijke en visueel aantrekkelijke maaltijden zijn - net zoals bij de andere maaltijden. Ze denken ook over na hoe traditionele gerechten zoals puree kunnen omgevormd worden tot fingerfood." Van het keukenpersoneel vraagt dit geen extra inspanningen. "Ze moeten wat creativiteit aan de dag leggen, maar dat maakt het leuk. Bovendien doet het enorm veel plezier om de bewoners met goesting te zien eten", vertelt kok Karen.





Meer genieten

Volgens De Muynck heeft deze manier van eten ook een positief effect op de gezondheid van de bewoners. "Onderzoek toont aan dat mensen die op hun eigen ritme kunnen eten méér eten dan mensen die niet meer zelfstandig kunnen eten. Fingerfood doet mensen meer met genot en minder onder stress eten. Uiteraard blijven de medewerkers van Zorgbedrijf Antwerpen alle bewoners ondersteunen bij de maaltijden."





"Het idee van fingerfood is niet nieuw, maar het Antwerps Zorgbedrijf is wel de eerste dat het concept structureel zal toepassen in al zijn woonzorgcentra. Op dit moment serveert het fingerfood in drie zorgcentra, maar de bedoeling is dat over een jaar de overige vijftien centra ook fingerfood op het menu hebben staan.





Mes en vork

CEO De Muynck benadrukt ook dat deze maatregel niets te maken heeft met een vermindering van het werkvolume voor het personeel. "Dit heeft niets te maken met minder afwas of dat wij minder personeel in moeten zetten. Die kritiek zou je wel eens durven horen. We hebben dit volledig in het voordeel van onze bewoners beslist. Bovendien krijgen onze bewoners nog steeds mes en vork ter beschikking, ook bij de fingerfood maaltijden."