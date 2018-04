Met auto fietsbrug op om file te omzeilen NIET EERSTE KEER DAT BESTUURDERS SHORTCUT NEMEN, ZEGGEN OMWONENDEN NINA BERNAERTS

02u54 0 Antwerpen Hallucinant beeld van de fiets- en wandelbrug over het Albertkanaal. Daar heeft een auto doelbewust de paaltjes genegeerd en tussen de fietsers gereden om aan de file te ontsnappen. De BAM, verantwoordelijke voor de brug en de politie reageren verbolgen.

Dat de bestuurder zich zou vergist hebben en blindelings zijn gps gevolgd heeft, lijkt allerminst waarschijnlijk. Aan de oprit in de Campinastraat is mede dankzij de regenval goed te zien hoe de wagen op het fietspad terechtgekomen is. Via een private weg kon hij langs een kleine berm de paaltjes omzeilen en op het fietspad rijden. De fietsers die er terecht wel reden, konden enkel toekijken en de chauffeur aanmanen dat het verboden was maar daar had die duidelijk geen oren naar. En de truc werkt ook aan de kant van Antwerpen. Daar staat eveneens een versperring maar die is blijkbaar niet voldoende voor chauffeurs met wat lef. Via een aarden berm kan je ook daar de helling weer af.





Kwartier gewonnen

De situatie zorgt voor heel wat commotie op sociale media. Volgens de Antwerpenaars in de buurt gebeurt het alvast vaker dat de auto's de file en de wegwerkzaamheden zo beu zijn dat ze de fietsbrug nemen. Het bespaart hen minstens een kwartier in de wagen. Begin april en in december 2017 werden er ook al twee wagens gespot.





Extra paaltjes

De BAM reageert verbaasd op de situatie. "We hebben zelf weet van amper twee van dergelijke voorvallen dus we gaan er tot nog toe niet van uit dat het schering en inslag is. Moest dat wel zo zijn, zouden we toch meer meldingen krijgen en dat is niet het geval. Het blijft natuurlijk hallucinant en gevaarlijk. Dit is echt niet de bedoeling. De fietsbrug is sinds de opening een populaire as voor fietsers en wordt heel veel gebruikt. Auto's die erop rijden, brengen heel wat mensen in gevaar", vertelt Tim Van der Schoot van Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Of extra paaltjes en afsluitingen soelaas kunnen bieden? "We zullen de situatie verder opvolgen en als dat nodig blijkt, zullen we extra maatregelen nemen. Maar je ziet dat paaltjes al geen oplossing bieden voor mensen met slechte bedoelingen. Daarbij zijn we geen fan van veel afsluitingen want een fietser heeft vooral zo weinig mogelijk obstakels nodig. Zeker als ze met een zekere snelheid af de brug fietsen."





Fikse boete

Ook bij de lokale politie valt ook niet te achterhalen hoeveel auto's er al op de fietsbrug zijn beland. Maar de politie wijst er wel op dat er fikse boetes tegenover staan. "Het gaat in principe om een inbreuk in de eerste graad. Maar dat kan verzwaard worden naar een tweede of derde graad als deze wagen andere weggebruikers in gevaar brengt. Aangezien de brug frequent gebruikt wordt door fietsers, brengt de bestuurder dus sowieso andere in gevaar. Boetes kunnen dan oplopen van 116 tot 240 euro. En zelfs nog meer als de zaak voor de rechtbank moet komen," zegt woordvoerder Willem Miggom. De politie roept op om dergelijke gevallen altijd te melden via de 101 of de Blauwe Lijn.