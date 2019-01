Messentrekker aangehouden voor poging moord op dansparty Patrick Lefelon

17 januari 2019

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft gisteren een 46-jarige Jamaïcaan aangehouden. Hij wordt verdacht van een poging tot moord op 18 november 2018 in Antwerpen.

In die nacht werd de politie opgeroepen voor een steekpartij in jongerencentrum Kavka aan Oudaan in Antwerpen. Een 55-jarige man uit Borgerhout had ernstige steekverwondingen opgelopen en de kans bestaat dat hij blijvende letsels overhoudt aan de feiten.

De steekpartij gebeurde achteraan in de feestzaal. Op dat moment was er het jaarlijkse feest Boomblast aan de gang. Die party met Caraïbische muziek wordt al jarenlang zonder problemen georganiseerd. De politie legde het feest stil om de bloedsporen in de zaal te kunnen onderzoeken. De identiteiten van alle aanwezigen werden genoteerd.

Meteen na de feiten kwam een verdachte in beeld. De lokale recherche van PZ Antwerpen heeft de 46-jarige Jamaïcaan kunnen lokaliseren. Dinsdagochtend werd hij in Berchem gearresteerd, woensdag heeft de onderzoeksrechter hem opgehouden voor poging tot moord.