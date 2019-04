Merksem zoekt jong hiphoptalent Jan Aelberts

01 april 2019

14u18 0 Antwerpen Merksem is op zoek naar jonge hiphoppers uit eigen streek. Wie gek is van beats en rap en tussen de 16 en 26 jaar oud, kan zich inschrijven voor gratis workshops in de paasvakantie.

Op 8 april van 14 uur tot 17 uur en op 15 april van 10 tot 17 uur leert Yannick Moyson je alles over slam poetry in bib Park. Op 17, 18 en 19 april geeft Spitler workshops in Merksemdok en Bouckenborgh van 14 uur tot 17 uur. Wat je geleerd hebt kan je later in de maand tonen in de bib en in het jeugdcentrum. Inschrijven voor 4 april kan via lokalehelden.merksem@antwerpen.be.