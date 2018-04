Merksem - Eynatten 28-27 Eerste nationale playdowns 03 april 2018

02u40 0

Handbal

Merksem moest winnen om uitzicht te behouden op het behoud en deed dat ook na een spannend duel met leider Eynatten. De wedstrijd kende een vliegende start met 6 - 7 na tien minuten. Dankzij strafworpen liepen de bezoekers uit tot drie punten, een kloof die tot aan de pauze werd behouden (12-15). Dankzij Hayon en Baeyens werd die achterstand vroeg in de tweede helft omgezet in een voorsprong (16-15) waarna het gelijkopgaand verderging. Na de 20-20 kwam Eynatten steeds op voorsprong, maar Hayon deed het telkens ongedaan. Doms en Dielen maakten in een bloedstollende slotfase het verschil voor Merksem.





Merksem: Hayon 11, Ntibashirakandi 5, Doms 4, De Parade 3, Dielen 2, Allaf 1, Jansen 1, Koenraads 1.





Eerste nationale vrouwen playdowns





DHW Antwerpen - Gent 30-25





De bezoekers gingen als hekkensluiter het best van start (0-2), maar dankzij een trefzekere Gitte Janssens keerde het tij (4-2). Doordat Antwerpen te laks verdedigde en te slordig omsprong met de kansen kon Gent aanklampen (8-8), maar toen het tempo bij de thuisploeg de hoogte in ging moesten de bezoekers de rol lossen (17-12). Ook in de tweede helft kon Gent nooit de aansluiting vinden, naar het einde toe bedroeg de kloof zelfs tien punten (28-18). In de slotfase konden de bezoekers de schade nog wat beperken.





DHW Antwerpen: Bes 6, Haazen 3, G. Janssens 8, Voermans 2, Henderix 4, Broeren 4. (ELK)





Meer over Hayon

Gent

Merksem

handbal

sportdiscipline

sport

Dielen

Doms