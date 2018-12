Mercedes vliegt in brand op druk kruispunt Sander Bral

15u54 0 Antwerpen Een Mercedes vatte donderdagmiddag plotseling vuur op de Noordersingel in Antwerpen-Noord. De lokale politie moest ter plaatse komen om de hinder voor het verkeer te beperken.

Op het kruispunt van de Schijnpoortweg met de Noordersingel is donderdag een personenwagen van het merk Mercedes-Benz spontaan beginnen branden. De brandweer snelde zich ter plaatse en had het brandje snel onder controle. Door de gecreëerde verkeershinder moest de politie ter plaatse komen om het verkeer in goede banen te leiden.

De oorzaak van de autobrand wordt onderzocht. Wellicht gaat het om een technisch defect onder de motorkap.