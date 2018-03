Mercado verkoopt kledij tegen 25 euro per kilo 13 maart 2018

Voor de eerste keer houdt het Duitse Vino Kilo een vintage kledingverkoop in de overdekte foodmarket Mercado aan de Groenplaats. Bij de verkoop verandert tweedehands kledij van eigenaar voor 25 euro per kilo. Je vindt er streetwear en high-end mode voor mannen en vrouwen van de jaren 60 tot nu. Kwaliteitsmaterialen als zijde, denim en wol en lederen tassen en riemen bepalen het aanbod. Met muziek en een glaasje wijn erbij belooft het helemaal een fijne namiddag te worden op 7 april. Tickets kosten twee euro maar de eerste 100 kopers komen er gratis in. (DILA)