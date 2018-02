Mercado sluit eind april 14 februari 2018

De overdekte foodmarket Mercado aan de Groenplaats sluit op 29 april de deuren. Al van bij de opening in oktober 2016 werd duidelijk dat Mercado een tijdelijk project was, tot zolang de geplande renovatiewerken uitbleven. "Bij aanvang hadden we een contract voor een jaar en dat is nadien dan verlengd. We zijn wel heel tevreden met het succes van de foodmarkt, die honderdduizenden fans wist te lokken", zegt co-initiatiefnemer Yves Schellekens. "Het is onze bedoeling om terug te komen, mogelijk op een nieuwe locatie. Maar waar precies, dat houden we nog even geheim." De renovatie van het postgebouw start binnenkort, dus is het tijd voor Mercado om de koelkasten leeg te maken. Dat gebeurt tijdens een sluitingsweekend van 27 tot en met 29 april. (DILA)