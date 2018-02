Mengeling van zaden, havermout en noten 07 februari 2018

02u49 0

Granola is een mengeling van havermout, noten en zaden die in de oven geroosterd wordt. Op die manier wordt de mengeling krokant en onderscheidt ze zich van muesli. Met toevoeging van zoetstoffen zoals honing, suiker of agavesiroop krijgt het geheel smaak. Granola is ongeveer honderd jaar geleden onstaan in New York. (ADA)