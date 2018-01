Melsele - Oxaco 80-94 02u36 0

Basketbal

Oxaco heeft zich geplaatst voor de halve finale van de beker van Vlaanderen. In de kwartfinale was de collegeploeg sterker dan Melsele. Oxaco won met 80-94.





Een sterk eerste quarter, afgesloten met een 12-24-voorsprong, plaatste Oxaco in een zetel. De thuisploeg was onmiddellijk op achtervolgen aangewezen. Hilliman en Lamot halveerden de kloof bij de rust: 41-47. Een nieuwe spurt van de bezoekers sneed de adem van de tegenstander af. Na het derde quarter (60-75) kwam Oxaco niet meer in gevaar. Een raakmikkende Sam Van Hoey, topschutter met dertig punten met vier driepunters, kon niet afgestopt worden en leidde zijn ploeg naar de 80-94-zege.





In de halve finale komt Oxaco uit tegen Waregem.





Melsele: Schoepen 6, Hockins 17, Lamot 15, Hilliman 17.





Oxaco: Celis 15, Hendrickx 7, Pegg 10, Van de Broek 8, Van Gelder 5, De Meyer 8, Nau 7, De Hoon 4, S. Van Hoey 30. (BDD)





