Meisje van 12 al 5 dagen vermist 12 april 2018

Child Focus heeft gisteren een opsporingsbericht verspreid voor de twaalfjarige Emilie Djordjevic uit Antwerpen. Ze verdween afgelopen zaterdag 7 april uit Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van het meisje. Emilie is 1,60 groot en is normaal gebouwd. Ze heeft lang donkerblond haar en heeft blauwgroene ogen. Wie meer weet over de verdwijning of Emilie ergens gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met het gratis nummer 116 000 dat dag en nacht bereikbaar is. (BSB)