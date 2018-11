Meir opnieuw duurste winkelstraat van België ADA

15 november 2018

De Meir is ook dit jaar de duurste locatie in België om winkelruimte te huren. Dat blijkt uit een nieuwe studie van vastgoedconsultant Cushman & Wakefield. Volgens de studie moest dit jaar in juni op de Meir gemiddeld 2.000 euro per vierkante meter per jaar betaald worden. Een jaar eerder was dat nog 1.950 euro. De gemiddelde huurprijs in de Nieuwstraat in Brussel bleef stabiel op 1.850 euro per vierkante meter per jaar, in de Louizalaan gaat het ook nog steeds om 1.800 euro. Twee jaar geleden deelden de Meir en de Brusselse Nieuwstraat nog de koppositie, sinds vorig jaar staat de Antwerpse winkelstraat alleen op het hoogste schavot.