Megavracht van 4,5 ton coke onderschept 28 februari 2018

De Belgische douane heeft afgelopen weekend een lading van 4,5 ton cocaïne ontdekt in een container met bananen die langs de Antwerpse haven passeerde. De container was vertrokken in Columbia. De Nederlandse politie werd verwittigd. Twee dagen later vertrok de container naar zijn bestemming in het Nederlandse Oss.





Daar werden zes verdachten gearresteerd. Het gaat om vier mannen en twee vrouwen.





Volgens de Nederlandse politie hebben de drugs een straatwaarde van 170 miljoen euro. Daarmee is de partij cocaïne één van de grootste vangsten ooit. De Nederlanders rekenen een een straatwaarde van 37.000 euro voor een kilo cocaïne. Vijf gram zou je dan kunnen verpatsen voor 185 euro.





De megavangst past in het patroon van de laatste jaren. In 2017 onderschepte de Nederlandse politie 50.000 kilo cocaïne, meer dan ooit. Het beoogde effect - het opdrogen van de stroom cocaïne uit Zuid-Amerika - bleef echter uit, erkende de Nederlandse recherchebaas Wilbert Paulissen eerder deze maand in de media.





Langs Belgische kant is het al niet veel beter. De douane nam in Antwerpen vorig jaar bijna 42 ton cocaïne in beslag. (PLA)